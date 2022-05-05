يوم التحدي.. المُصلون يدافعون عن الأقصى في مواجهة المستوطنين الذين اقتحموه بحماية قوات الاحتلال / فيديو
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جرينتش+2 07:17
عروسُ الموجِ غزّة
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