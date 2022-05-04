رئيس الكيان الإسرائيلي: لافروف ينشر الأكاذيب الرهيبة التي تفوح منها رائحة معاداة السامية، واطلب منه أن يعتذر عن ذلك

قال هرتسوغ في البداية، “لم أصدق أن وزير الخارجية الروسي قالها، لقد أغضبوني وأشعر بالاشمئزاز”

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عبر عن إندهاشه من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتي تضمنت الادعاء بأن “حتى هتلر كان له دم يهودي” وأن إسرائيل تدعم نظام “النازيين الجدد” في أوكرانيا، مضيفة “أنه طالب لافروف أن يتراجع عن كلماته ويعتذر”.

وقال هرتسوغ: “في البداية لم أصدق أن وزير الخارجية الروسي قالها، لقد أغضبوني وأشعر بالاشمئزاز” خلال أسبوع نتذكر فيه الهولوكوست، مضيفا “لقد اختار وزير الخارجية الروسي لافروف أن ينشر الأكاذيب الرهيبة التي تفوح منها رائحة معاداة السامية، وأتوقع منه أن يتراجع عن كلامه ويعتذر”.

وشدد هرتسوغ للصحيفة الإسرائيلية على أنه من الضروري أن “يصحح هذه التصريحات”، مشيرا إلى أن “تصريحات لافروف لن تضر بالعلاقات الإسرائيلية الروسية”.

هذا وتشير التقديرات في إسرائيل، إلى أن الروس لن يعتذروا عن تصريح وزير الخارجية سيرجي لافروف، الذي سئل في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيطالية عن مزاعم روسية بشأن التصورات النازية في أوكرانيا وقال إن “هتلر كان أيضًا بدم يهودي”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد عقب على أقوال وزير الخارجية الروسي بالقول: “أعتبر تلك التصريحات خطيرة ولا تمت بصلة إلى الحقيقة والغرض منها خاطئ”.

روسيا تشكل تهديدا لليهود

وعلى صعيد الغضبة الصهيونية من لافروف، زعم مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، أمس الثلاثاء، أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حين أشار إلى الدم اليهودي كقاسم مشترك يجمع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والزعيم النازي هتلر، تثبت أن موسكو تشكل تهديدًا لليهود في كل مكان وتحد من إنكار الهولوكوست.

وقال أندريه يرماك، “تبين مرة أخرى أن روسيا تشكل تهديدًا ليس فقط لأوكرانيا، التي تضم ما لا يقل عن 100 ألف يهودي، ولكن لجميع اليهود في جميع أنحاء العالم” ، مضيفا، “علينا أن نكون أكثر حسماً في كيفية تصرفنا، … لا أعرف أين السفير الروسي وما إذا كان لا يزال مقيمًا في إسرائيل”، مشيرا أنه “لا يمكن أن تبقى مثل هذه الأشياء دون رد ملموس وواضح، ليس فقط من دولة إسرائيل، ولكن أيضًا من ممثلي المنظمات اليهودية في جميع أنحاء العالم “، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وأضاف أندريه يرماك، أنه يتوقع أن تعليقات روسيا، وجرائم الحرب التي ترتكبها تتكشف بشكل متزايد، و “ستجعل موقف الحكومة الإسرائيلية أكثر موالية لأوكرانيا”، مؤكدا أن لافروف “وصل إلى قاع السخرية وانعدام الإنسانية”.

وتابع أندريه يرماك، أن الضربات الصاروخية الروسية على موقع الحج اليهودي في أومان، بالقرب من وادي بابين يار، وعلى نصب تذكاري للهولوكوست بالقرب من خاركيف، “هذه ليست أمورًا عادية، بل هذا متعمد، وعلينا استخلاص النتائج. كلنا.”

وأكد أندريه يرماك، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيكون موضع ترحيب كبير لزيارة كييف، مؤكدا “سنكون سعداء دائمًا لرؤية رئيس الوزراء بينيت في أوكرانيا”، مشيرا إلى أنه “عندما يتخذ هذا القرار، سنرحب به بكل سرور ونستمتع بشركته ونناقش علاقاتنا الثنائية.”

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أطلق تصريحات مثيرة للجدل حين قال :”إن حقيقة أن زلنسكي يهودي لا تنفي وجود عناصر نازية في أوكرانيا- أعتقد أن هتلر أيضًا اختلط دمه بدماء يهودية”.