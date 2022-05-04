انخفاض اسعار الليمون جراء استيراد أكثر من 1500 طن

اعنت وزارة الزراعة، إنه جرى استيراد أكثر من 1500 طن ليمون حتى صباح اليوم الأربعاء، 200 طن منهم ورد للأسواق المركزية، وذلك بعد متابعة انخفاض كميات الليمون المنتجة محليا خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفتح أبواب الاستيراد من كافة الجهات ولكل من تقدم للاستيراد.

وأضافت، في بيان اليوم الأربعاء، أن سعر الليمون قد انخفض إلى 70 قرشا، ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا ليصل إلى نصف دينار خلال الأسبوع الحالي،

وأشار إلى أنه توريد 2500 طن من الخضار والفواكة للأسواق المركزية ليوم الأربعاء، حيث شهدت الأسواق استقرارا واضحا في الكميات لكافة المحاصيل من الخضار وانخفاض في أسعارها مع فتح الأسواق المركزية أبوابها عصر الثلاثاء، حيث سجلت البندورة 20 قرشا، الخيار 20 قرشا، الكوسا 30 قرشا، الباذنجان الكلاسيك 70 قرشا، الزهرة 20 قرشا، الليمون 70 قرشا، البصل 35 قرشا.

واكدت الوزارة أنها عملت على منح الرخص اللازمة للاستيراد وصولا إلى توفير كافة المحاصيل التي يحتاجها السوق مع الحفاظ على المنتج المحلي من المحاصيل، وتتابع كافة الاحتياجات، حيث من المتوقع أن يشهد السوق استقرارا في توريد الكميات مع بقاء الاستقرار في الأسعار.