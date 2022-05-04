المطربة الاردنية عريب حمدان تطرح باللهجة المصرية اغنية «غلطانة»



طرحت المطربة الأردنية عريب حمدان، أحدث أغانيها التي تحمل إسم «غلطانة»، باللهجة المصرية، عبر موقع الفيديوهات الشهير« يوتيوب»، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك .

وأغنية «غلطانة» من كلمات: هاني صارو، وألحان: أحمد زعيم، التوزيع الموسيقي:عادل عايش، وإنتاج: كابانا للانتاج الفني، وتوزيع ديجيتال شركة قنوات.

وتقول كلمات أغنية «غلطانة» للمطربة عريب حمدان:

«آه غلطانه لو سبته يتحكم فيه يوم، غلطانه لو طيبتي كانت زايدة عن الزوم، غلطانه أنا عشت قلقانة، مش حفضل ندمانة مش نقصة هموم».

«اللي ما لوش عزيز..سلمت ليه قلبي..تعبانه و اللي يغيظ عارفه سبب تعبي، لكن صبرت عليه معرفش ليه، و بجد أحلى قرار خذته بحياتي إني.. من غير سابق إنذار أنا هبعدو عني.. قلبي رتاح و نسيت كان مالي بيه».

«آه انسانة تتحب هكون بعدو يلا خير، إنسانة تتشاف وتشوف غيرو ناس كتير، كنت أنا جنبه اتعس إنسانة.. محبوسة في زنزانة وبدأت أطير».