سمير صبري يغادر المستشفى ويقضي عيد الفطر في منزله

كشف محمد تركي، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، مؤكداً أنه بحالة جيدة حالياً، واتفق الأطباء على أن يخرج من المستشفى بعد إلغاء العملية التي كان من المقرر إجرائها خلال الفترة الماضية.

وقال محمد تركي في تصريحات صحفية، إن سمير صبري بخير حاليا وخرج قبل عيد الفطر بأيام قليلة، مشيراً إلى أنه عاد لمنزله في الإسكندرية، ومعنوياته مرتفعة، وقد أجرى تسجيل حلقة جديدة من برنامجه ذكرياتي.

وكانت إذاعة الأغاني قررت طرح فوازير «سمير بيكلم مين»، التي يقدمها الفنان سمير صبري ، بعد تأجيل إذاعتها العام الماضي، وتعتمد فكرة الفوازير التي يقدمها الفنان سمير صبري على إجراء حوار مع الضيف دون الكشف عن هويته، على أن يقوم المستمع بتحديد هويته من خلال نبرة صوته، وبعد الانتهاء من الفوازير عاد سمير صبري مجدداً إلى برنامجه الاذاعي ذكرياتي.

وأكد مصدر مقرب من الفنان أن سمير صبري أجرى عددا من الفحوصات والتحاليل خلال الفترة الماضية من أجل إجراء عملية جراحية في القلب، ولكن لم يتم فعل ذلك، بسبب تقدم سمير في العمر، ومن الممكن أن تسبب العملية خطرا على حياته.

الجدير بالذكر ان سمير صبري من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1936، وقد تخرج من فيكتوريا كوليدج، حيث يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة.