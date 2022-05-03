تهاني الاصدقاء الاوفياء لـ”المجــد” بعيد الفطر السعيد

**مع إطلالات عيد الفطر السعيد، تفضل صديق “المجد” الدائم الاستاذ عبد الهادي الراجح بارسال باقة التهنئة التالية..

الأستاذ الفاضل ابا المظفر المحترم

يسعدني ان اتقدم اليكم ومن خلالكم لاسره المجد وقرائها الكرام بأجمل إيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد، سألين الله ان يعيده بالخير والبركات على أمتنا العربية وروحها المقاومة الباسله التي تعطينا امل كل يوم بالغد الافضل، وان تبقى المجد رأيه خفاقه فوق الرؤوس، وان يمتعكم الله والعائلة الكريمه بالصحه والعافيه.. وكل عام والجميع بالف خير

عبدالهادي الراجح “ابو ناصر العرب”/ العقبة

**كما تفضل ايضا الصديق الودود الدكتور زيد احمد المحيسن بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة الغالية..

سعادة الاستاذ فهد الريماوي – رئيس التحرير المسؤول لصحيفة المجد – حفظكم الله ورعاكم

تحية طيبة وبعد :

فيسرني ان ابعث لشخصكم الكريم واسرة صحيفة المجد باطيب التحيات واصدق التمنيات والتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، اعاده الله علينا جميعا بالخير والبركات، وعلى كافة ابناء اسرتنا الاردنية الواحدة وامتنا العربية والاسلامية باليمن والتوفيق ،

وكل عام وانتم بخير .

الدكتور زيد احمد موسى المحيسن

**ومن جانبه، تفضل ايضا الزميل العزيز، الدكتور عدلي الهواري، رئيس تحرير مجلة “عود الند” الثقافية، بالتهنئة الاخوية بالعيد السعيد..

الأستاذ فهد الريماوي المحترم

رئيس التحرير

صحيفة “المجد”

عمّان – الأردن

تحية طيبة وبعد

بمناسبة عيد الفطر أرجو لك وعائلتك ولكل العاملين في “المجد” عيدا مباركا، داعيا الله أن يحفظكم ويرعاكم. كل عام وأنتم بخير.

مع أطيب التحيات

عدلي الهواري

مجلة “عود الند” الثقافية/ لندن

**الصديق والرفيق، المحامي فايز شخاترة تفضل كذلك بالتهنئة والتبريك بالعيد، والتذكير بمقولة الزعيم جمال عبد الناصر الخالدة..

الاخ الاستاذ فهد الريماوي.. أطيب التهاني لكم وللمجد بعيد الفطر السعيد ، ولتكن هذه مناسبة لإعادة التأكيد على “أن ما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بها”، وان شعبنا العربي في فلسطين قد عاد للأخذ بهذا المبدأ، ونبذ طريق التفاوض الذي قاد لكل هذا الهوان العربي، وأن اهم عناصر القوة هو وحدة كل قوى امتنا العربية الحية في مواجهة جميع اعدائها في الداخل والخارج .. وكل عام وانتم بخير.

المحامي فايز شخاترة

رئيس المنتدى العربي/ عمان

**ومن لندن، تفضل الرفيق والشقيق الناصري، الدكتور موسى الحمداني بارسال التهنئة الودية التالية بالعيد السعيد..

استاذنا الكبير أبو المظفر حفظه الله

ها نحن الآن نودع شهر رمضان المبارك و نستقبل عيد الفطر، و بهذه المناسبة أتقدم اليكم و إلى اسرتكم الكريمة و إلى أسرة ”المجد“ (منبر العرب الشرفاء) بأحر التهاني و التبريكات. أعاده الله على الجميع بالخير و البركات.

أخوكم موسى الحمداني/ لندن

تبريكات وتهانٍ هاتفية

**وصبيحة نهار العيد السعيد، تكرّم دولة الاستاذ نادر الذهبي، رئيس الوزراء الاسبق، بالتهنئة الهاتفية للمجد، والتمنيات لاسرتها بالخير والتوفيق، كما تفضل بالاتصال من عجلون مهنئا بالعيد الاستاذ محمد امين زيتون، كما تكرّم الزميل الاستاذ شفيق عبيدات بالاتصال مهنئنا بهذه المناسبة السعيدة، كما بادر بالتهنئة ايضا الصديق المهندس احمد ابو صبيح، فيما بادر بالتهنئة كذلك الاستاذ الدكتور عمر الريماوي، والمفكر الدكتور محمد كامل (كندا)، كما اتصل مهنئا بالعيد ومتمنياً لاسرة المجد كل الخير والسعد القائد المجاهد خالد مشعل “ابو الوليد”، كما تلقت المجد تهنئة بعيد الفطر من منتدى فلسطين للاعلام والثقافة – المانيا، وكذلك تفضلت بالتهنئة الزميلة الاستاذة فلحة بريزات، ولدينا تهنئة رقيقة ايضا من الصديق معاذ السباعي، رئيس مجلس ادارة منظومة وطن السورية، كما تكرم بالتهنئة القلبية للمجد معالي الزميل وزير الاعلام الاسبق الاستاذ راكان المجالي، ومن دمشق تفضل بالتهنئة معالي الصديق الدكتور محمد سلمان وزير الاعلام السوري الاسبق، كما تكرم ايضا بتهنئة جماعية كل من الزميل العزيز الاستاذ عدنان برية، والاستاذة الكريمة رهام الرابي، والزميلة الاستاذة ليندا معايعة..