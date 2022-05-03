في تصعيد آخر للخلاف حول اصول هتلر اليهودية.. لافروف يتهم إسرائيل اليوم الثلاثاء بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا
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جرينتش+2 06:39
بعدما استنفذ اغراضه من وجودهم.. اردوغان يُحضّر لإعادة مليون سوري الى اراضي بلادهم التي تحتلها القوات التركية
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