رداً على العدوان على الأقصى.. كتائب القسام تعلن مساء اليوم الاثنين مسؤوليتها عن عملية سلفيت البطولية/ فيديو
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جرينتش+2 09:20
رجلا أمن يحولان دون انتحار مواطن من فوق الجسور العشرة
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