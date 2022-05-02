رجلا أمن يحولان دون انتحار مواطن من فوق الجسور العشرة

حال رجلا أمن، اليوم الاثنين، اول ايام عيد الفطر، دون انتحار مواطن هدد بإلقاء نفسه من أعلى الجسور العشرة بعمان.

وقد قام رجلا الأمن بالصعود أعلى الجسور والاقتراب من المواطن، والامساك به بحرفية ومنعه من القاء نفسه.