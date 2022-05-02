بمناسبة عيد الفطر.. حيكم يعيد طرح أغنية «الليلة عيد»/ 2 فيديو

أعاد الفنان حكيم، طرح أغنيته الشهيرة “الليلة عيد”، وتتصدر التريند رقم 7 على صفة المحتوى الرائج عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، حيث وصلت نسبة مشاهدتها خلال الساعات الماضية نحو 197 ألف، وهي من كلمات صلاح مندي، ألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.

والجدير بالذكر أن حكيم كان قد طرح أغنية “الليلة عيد” لأول مرة، منذ حوالي عام، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وحصدت حتى الآن 7 ملايين و302 ألف مشاهدة.

وكان حكيم، قد طرح أخيرًا أحدث أغانيه بعنوان «كله راح»، على طريقة الفيديو Lyrics، عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وتخطت الأغنية الـ 2 مليون و117 ألف مشاهدة بعد حوالي 3 شهور من طرحها.

«كله راح» من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا .