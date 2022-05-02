رداً على العدوان على الأقصى.. كتائب القسام تعلن مساء اليوم الاثنين مسؤوليتها عن عملية سلفيت البطولية/ فيديو
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بمناسبة عيد الفطر.. حيكم يعيد طرح أغنية «الليلة عيد»/ 2 فيديو
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