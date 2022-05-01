كل عام والامة العربية بخير.. مفتي عام المملكة يعلن ان يوم غدٍ الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الاثنين، الموافق الثاني من شهر أيار للعام 2022، هو غرة شهر شوال لعام 1443هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار الخصاونة، خلال الاحتفال الديني الذي أقامته دائرة الإفتاء العام للمملكة، مساء اليوم الأحد في مسجد المغفور له باذن الله تعالى جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بمناسبة تحري هلال شهر شوال لهذا العام، أن “اللجان الشرعية والفلكية المختصة قامت بدراسة حركات القمر وتحري منازله بدقة، واستنادا إلى هذه النتائج فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية رؤية هلال شهر شوال”.

ورفع الخصاونة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني، داعيا الله أن يحفظ جلالته وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ الأردن وأمنه واستقراره وسائر البلاد العربية والإسلامية. –(بترا)