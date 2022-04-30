اسرائيل تعيد اردنياً انتحل شخصية زوجته للعبور الى الضفة

اعتقلت السلطات الاسرائيلية، أمس الجمعة، مواطنا اردنيا على معبر جسر اللنبي (الملك حسين)، وذلك بعد انتحاله شخصية زوجته الفلسطينية التي تعيش معه،

وبحسب النشر في موقع “واينت” العبري فقد أثار الرجل شكوك موظفي الأمن الاسرائيليين الذين يعملون في المعبر الحدودي، وتم اقتياده للفحص، وهناك كشف عن هويته الحقيقية.

وقد اتضح من خلال التحقيق أن الرجل أراد الدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ونقل حالا للتحقيقات مع الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، حيث اعترف بعد التحقيقات معه إنه لأسباب شخصية لم يرغب بتوثيق دخوله الى إسرائيل، وفي أعقاب ذلك أعيد الى الاردن.

وصرح مسؤول إسرائيلي في سلطة المطارات، المسؤول عن المعابر الحدودية لموقع “واينت” بأن المواطن الأردني كان يرتدي كمامة- وكان من الصعب تمييز وجهه . ولكن حركات جسده التي كانت ذكورية، أثارت الشكوك”.

وأضاف “لهذا السبب فقد قرروا فحصه، وهكذا تم كشف الحقيقة”.