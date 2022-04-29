نصر الله: إيران قد تضرب إسرائيل مباشرةً، والشعب الفلسطيني اليوم هو اكثر أملاً واشد يقيناً بمسار التحرير الاتي/ فيديو
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جرينتش+2 08:43
نصر الله: إيران قد تضرب إسرائيل مباشرةً، والشعب الفلسطيني اليوم هو اكثر أملاً واشد يقيناً بمسار التحرير الاتي/ فيديو
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