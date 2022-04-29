بيت العنكبوت.. قذيفة قديمة تثير الهلع في مطار بن غوريون/ شاهد

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أمس الخميس، بوجود جسم مشبوه في مطار “بن غوريون” الإسرائيلي، أثار حالة كبيرة من الهلع والذعر بين الركاب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن “جسما مشبوها” أثار حالة كبيرة وواسعة من الذعر والهلع في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب، تخوفا من حدوث انفجار أو ما شابه.

وأكدت القناة العبرية، في مقطع فيديو لها، أن عائلة أمريكية عثرت على قذيفة “قديمة” خلال زيارتها لهضبة الجولان السورية المحتلة، فأخذتها في حقيبة ودخلت بها مطار بن غوريون، وبمجرد الكشف عنها داخل الحقيبة أثيرت حالة الذعر والهلع.

وأشارت إلى أنه بعد حالة الذعر، وبعد عمليات التفتيش الروتينية، تم الإعلان عن عودة الروتين إلى ساحات مطار بن غوريون الدولي.

משפחה מארה"ב רצתה לקחת הביתה חלק מפגז שמצאה בטיול בצפון – ויצרה בהלה בנתב"גhttps://t.co/BSQhZ77fLH@sharonidan pic.twitter.com/WDRocdWsxT — כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2022