وزير خارجية أوكرانيا يصب الزيت على النار، ويرد باستفزاز على تحذير لافروف من خطر اندلاع حرب عالمية لا يجوز الاستهانة به
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جرينتش+2 11:41
عدد اليهود في العالم 15 مليون شرير: 7 منهم فقط يحتلون فلسطين و6 يحتلون الولايات المتحدة “الصهيونية”
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