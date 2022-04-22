تم البدر بدري.. حكاية أشهر أغنية رمضانية لشريفة فاضل/ فيديو

في الزمن الجميل حظي شهر رمضان باهتمام نجوم الفن والطرب لِمَا له من فضائل وبركات، فبحلول شهر رمضان تنعم الدنيا بالخير والمودة والتسامح والتراحم والتكافل، وقد احتفى نجوم الطرب بهلال رمضان وخيراته وبركاته وفوانيسه وزينته وكل معالمه، وأيضا المسحراتي وليلة القدر.

وبالطبع لم ينس نجوم الطرب وداع رمضان، ويأتي ذلك عبر أغانيهم الجميلة ومنها “والله بعودة يا رمضان”، أما الأغنية الأكثر شيوعا وتأثيرا في نفوس المسلمين فهي أغنية “تم البدر بدري” التي تذاع بحنجرة المطربة شريفة فاضل، وبشكل دائم في العشر الأواخر من شهر رمضان كل عام ..

لم يكن الشاعر المصري الكبير عبد الفتاح مصطفى، صاحب كلمات هذه الاغنية العذبة، ولا ملحنها المبدع عبد العظيم محمد أن تلك الأغنية ستخلد وتشكل إحدى المعالم الرمضانية التي تثير الدمع وتدفع الناس دفعا للعطف على الأيتام والمساكين،

اما عن كواليس ميلاد هذه الأغنية البديعة، حسبما جاء في حلقة البرنامج الإذاعي المصري “حكاية غنوة” الذي يعده ويقدمه الإذاعي القدير إبراهيم حفني.. فقد أكد هذا الإذاعي أن الأغنية ولدت عام 1960، ثم ترك لملحنها عبد العظيم محمد سرد كواليس ميلاد الأغنية، فقال أنه تم تكليفه بتلحين تلك الأغنية من قبل مدير الاذاعة، محمد حسن الشجاعي، الذي قال له أنهم بدأوا رمضان عام 1960 بأغنية الفنان محمد عبد المطلب “رمضان جانا وفرحنا به”، ولابد أن يختموا الشهر في الإذاعة بأغنية أخرى تحتفي بوداع الشهر الكريم، وأعطاه كلمات “تم البدر بدري” ليلحنها يوم 14 رمضان.

وقال عبد العظيم محمد انه قد لحن الأغنية في يوم واحد هو يوم الخميس، وفي اليوم التالي تم تسجيلها في الإذاعة، لتنطلق الأغنية عبر موجات الأثير فور إجازتها ..

وأكد الموسيقار عبد العظيم محمد أن اللحن لم يعجب صاحب الكلمات، الشاعر عبد الفتاح مصطفى، وقال له “اللحن مش منور”، فقال له ملحنها : يا سيدي بكره ينور .. ويشاء السميع العليم أن تصبح الأغنية بروعة كلماتها ولحنها البديع من أيقونات شهر رمضان.