بمشاركة قوى وطنية وحزبية ونقابية.. مسيرة شعبية حاشدة وسط عمان بعد صلاة الجمعة إنتصاراً للمرابطين في الاقصى
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تفنيد شائعة “خروج الدم من الأرض” بجوار الكعبة/ فيديو
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