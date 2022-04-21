الانتخابات التركية.. زعيم المعارضة كيليتشدار أوغلو يتحفز للاطاحة بالطاغية الاخواني/ الصهيوني إردوغان

طائرات العدو تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة فجر اليوم، والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ/ فيديو
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