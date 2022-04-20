نجوى فؤاد: كارتر اقتحم غرفتي ليعرف اسباب هيام كيسنجر بي/ فيديو

أطلقت الفنانة نجوى فؤاد تصريحات نارية خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج “ضرب نار” على قناة “القاهرة والناس” المصرية.

وقد فجّرت نجوى مفاجأة حول جيمي كارتر، الرئيس التاسع والثلاثين لأميركا، وقالت: “حينما جاء إلى مصر قال لمسؤول بوزارة الخارجية إنه يرغب في رؤيتي، وكانت معه زوجته وابنته، وأنا كنت أعمل في فندق كبير، وحينما وصلت وجدته فارغاً من الناس، فقالوا إن وزارة الخارجية تقيم به عزومة لمسؤول كبير”.

وأضافت: “كنت أستعد لفقرة الرقص الخاصة بي، ودخلت غرفتي لأغيّر ملابسي وأصلح مكياجي، ولكن فجأة وجدت كارتر أمامي. رحّبت به وقدّمت له استعراضاً، وقد دوّن تعليقاً على الاستعراض في دفتر، وقال: ان كيسنجر،( وزير الخارجية الأميركي الأسبق) عنده حق لكي يحب هذه السيدة لأنها جميلة للغاية”.

وتابعت نجوى: “كارتر لم يأت إلى غرفتي لغرض في نفسه، بل جاء ليعرف السبب الذي جعل كيسنجر يطاردني ويجري خلفي، وبماذا أختلف عن حسناوات أوروبا وأميركا”.

وفي الجزء الأول من اللقاء، عبّرت نجوى عن رفضها التام خلال فترة عملها بالرقص الشرقي إلقاء النقود اليها وهي على خشبة المسرح؛ لاعتبار ذلك إهانةً للراقصات، وروت موقفاً حول هذا الأمر أوضحت خلاله أن هناك شخصاً عربياً قام بهذا التصرف معها، فأرسلتها له عبر قسم الشرطة.

وعن رأيها في الراقصات الأجنبيات، أوضحت أنهن يختلفن تماماً عن راقصات جيلها من حيث الالتزام بالأخلاق والدين، مستنكرةً تنافسهن على الظهور ببدلات رقص عارية للغاية من دون استخدام البطانة.

وعن سبب غيابها عن الساحة الفنية، أكدت أنها عانت المرض طيلة الفترة الماضية ما تسبب في هذا الغياب.