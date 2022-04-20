شرطة العدو تعلن إنتهاء “مسيرة الأعلام” بالقدس..وإعلامه يقول: كم سيفرحون في غزة لأنهم إستطاعوا تركيع اسرائيل

أفادت مصادر عبرية ،مساء الأربعاء، أن شرطة الاحتلال أعلنت انتهاء مسيرة الأعلام وطلبت من المستوطنين العودة لمنازلهم بعد منعهم من دخول باب العامود، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه أعداد المشاركين فيها عن 1000 مشارك وفقاً للتقديرات.

وقد اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأربعاء، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط باب العامود في القدس المحتلة، وحاولت إبعادهم من المنطقة.

وأفادت مراسلة وكالة وفا في القدس بأن العشرات من الشبان تصدوا لمسيرة استفزازية للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في المكان.

وأضافت أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابًا، لم تعرف هويته بعد، من محيط باب العامود.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين في محيط باب العامود، في محاولة لإخلائهم من المكان بالتزامن مع انطلاق مسيرة استفزازية للمستوطنين.

وتوافد إلى المكان العشرات من الشبان للتصدي لاقتحام المستوطنين ومسيرتهم الاستفزازية، في الوقت الذي عززت فيه قوات الاحتلال من تواجدها في المكان.

وفي تطور لاحق، أعلن عضو “الكنيست” المتطرف ايتمار بن غفير أنه سيفتتح مكتبًا له على بعد 100 متر من باب العامود، في خطوة استفزازية مماثلة لما قام به في شهر شباط/فبراير الماضي عندما افتتح مكتبًا له في حي الشيخ جرّاح، قبل أن يجبره أهالي الحي على إزالته.

كم سيفرحون في غزة

وبالتوازي مع ذلك، قال محرر الشؤون الفلسطينية في يديعوت إن “حماس حملت الاحتلال المسؤولية، والجهاد الإسلامي رفعت درجة التأهب عسكريا، والشرطة أقامت الحواجز لمنع المشاركين في مسيرة الأعلام، كم سيفرحون في غزة لأنهم ركّعوا إسرائيل على ركبتيها، وكم من الضرر سيلحق بصورة الردع”.

من جانبه قال محلل الشؤون الفلسطينية في قناة “كان 11” العبرية غال بيرغر: بعد عام من عملية “حارس الأسوار” (سيف القدس) سجّلت حماس لنفسها انتصارًا بأنّها خلقت معادلة جديدة تمنع بموجبها مسيرات الأعلام من دخول البلدة القديمة.

كما قال أيضا الصحفي الإسرائيلي المتطرف، يائير ليفي: “بالإضافة إلى خلو حائط المبكي من المصلين يتم الآن نصب حواجز لمنع مسيرة الأعلام، لذلك يمكننا القول بأن هذه الصور تمثل انتصار ساحق لحماس والجهاد أمام شعب إسرائيل الضعيف”.

وبدورها قالت الكاتبة الاسرائيلية دانا بن شمعون: “‏في حماس ينظرون الى مشاهد المواجهات المندلعة عند باب العامود بين المستوطنين والشرطة الاسرائيلية في مسيرة الأعلام ويشعرون برضا عميق في هذه اللحظات”.

إغلاق شامل على الضفة والمعابر مع قطاع غزة

وعل صعيد متصل، قرر جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، فرض الاغلاق الشامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من يوم غد الخميس الساعة 17:00 حتى يوم السبت 23 أبريل 2022 .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال “بعد تقييم أمني ووفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من يوم غد الخميس الساعة 17:00 حتى يوم السبت 23 أبريل 2022، رهنا بتقييم الوضع.