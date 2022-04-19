انحسار المنخفض الخماسيني اليوم الثلاثاء وانخفاض درجات الحرارة

ينحسر اليوم الثلاثاء، تأثير المنخفض الخماسيني، وتتأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتعود حول معدلاتها الطبيعية.

وتكون الأجواء اليوم ربيعة معتدلة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة في البادية.

اما ليلًا فتكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ بوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة في البادية.

وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، وتسود أجواء ربيعة معتدلة في معظم مناطق المملكة، و حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الاجواء ربيعة معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة ،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 7، وفي مرتفعات الشراة 20 – 7، وفي مناطق البادية 29 – 10، وفي مناطق السهول 23 – 10، وفي الاغوار الشمالية 30 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 18، وفي البحر الميت 32 – 17، وفي خليج العقبة 32 – 17 درجة مئوية.

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