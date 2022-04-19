تطور عسكري نوعي.. المقاومة تتصدي لطائرات العدو المغيرة على غزة فجر اليوم الثلاثاء بصواريخ ستريلا الروسية/ فيديو
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جرينتش+2 12:31
الرئاسة العراقية تصف عمليات تركيا (اسرائيل الشمالية) في كردستان بأنها خرق للسيادة وتهديد للأمن القومي
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