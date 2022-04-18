طقس خماسيني حار ومغبر اليوم الاثنين وربيعي غدًا

يطرأ اليوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9-11 درجة مئوية، وتكون الأجواء حارة ومغبرة وجافة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الطبيعية، وتكون الأجواء ربيعة معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحياناً خصوصا في مناطق البادية.

و يطرأ يوم الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحياناً ولاسيما في مناطق البادية.

و تعاود درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء ربيعة معتدلة بوجه عام، و الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 32 – 17، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 35 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 23، وفي البحر الميت 38 – 22، وفي خليج العقبة 37 – 22 درجة مئوية.

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