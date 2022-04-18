اوكرانيا أمام هزيمة ساحقة.. زيلينسكي يقود الفيالق والمعارك وهو مخمور يتأرجح بين الوعي والهلوسة/ شاهدوا

أثار مقطع مصور نشره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من مكتبه، موجها نداءا للشعب الأوكراني، الكثير من التساؤلات.

وقد تحدث زيلينسكي في المقطع المصور عن حبه لمواطنيه واعدا بأنهم “سيفوزون جميعا”، وظهر في المقطع جالسا على كرسي متحرك خلف مكتبه، بينما وجهه في حال غير طبيعية، بحسب ما علق الكثيريون على الفيديو.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد توجه الرئيس الاوكراني إلى متابعيه قائلا: “52يومًا. نحن نعمل، نحب، نشكر، فخورون، سننتصر”.

وبحسب الفيديو، فقد بدا “زيلينسكي” في حالة غير طبيعية، ظهر فيها وكأنه ثمل أو تحت تأثير مخدر ما.

وأظهر الفيديو، أن الرئيس الأوكراني لم يكن جديا إطلاقا، ولم يحمل كلامه أية بعد سياسي، حيث اخذ ينقل كاميرا الهاتف في أرجاء المكتب، ويقوم بإخبار المتابعين عما يتواجد في مكتبه.

وقال أحد المتابعين: “نعم ، إنه مخمور”، فيما قدم أحد المتابعين له نصيحة قائلا: “يجب أن تطيل في النوم يا فلاديمير”.

كما علق أحدهم بجدية قائلا: “يا لها من سعادة! سيكون مثل هذا الفيديو عاراً على اوكرانيا غدا”.

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