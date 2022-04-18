في رد ضمني على محاضرة المصري.. الخصاونة: اقتصادنا منيع والأردن عصي وبعيد عن مخاطر مرتبطة بتوصيفات مثل الإفلاس
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اوكرانيا أمام هزيمة ساحقة.. زيلينسكي يقود الفيالق والمعارك وهو مخمور يتأرجح بين الوعي والهلوسة/ شاهدوا
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