أمانة عمان تقرر دمج عدة مسارات لباص عمان اعتباراً من اليوم

أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه سيتم دمج عدة مسارات لباص عمان اعتباراً من اليوم الأحد، حيث سيتم دمج مسار 20 والمسار 21 — ليصبح مسار 21 ( مجمع المحطة – إسكان البتراء – ض. الفاروق ) ورفع كادر الحافلات لتقليص وقت تردد الباصات كل 20 دقيقة بدلا من 30 دقيقة.

وقالت إنه سيتم دمج مسار 33 والمسار 28 — ليصبح المسار 28 ( المحطة – حطين – أبو علندا – المستندة ) ورفع كادر الحافلات لتقليص وقت تردد الباصات لما يقارب النصف ساعة بدلاً من ساعة واحدة .

وبينت أنه سيتم دمج مسار 26 والمسار 32 — المسار 32 ( المحطة – ض. الحاج حسن – نزهة سحاب )، ورفع كادر الحافلات لتقليص وقت تردد الباصات لنصف ساعة تقريباً بدلا من ساعة واحدة .