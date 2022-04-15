عشرات الإصابات بين المصلين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم لدى اقتحامها للمسجد الأقصى فجر اليوم الجمعة / فيديو
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رئيس الوزراء يشارك “بالدبكة” في امسيات فعاليات رمضان باربد/ فيديو
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