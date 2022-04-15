رئيس الوزراء يشارك “بالدبكة” في امسيات فعاليات رمضان باربد/ فيديو

شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالدبكة في امسيات فعاليات رمضان في محافظة اربد، مساء امس الخميس.

وقد اشتملت فعاليات الخميس التي حضرها محافظ إربد والحكام الإداريون وعدد من المسؤولين على عروض لفرقة كتاكيت للأطفال ومسابقات ثقافيه منوعة للجمهور وزعت خلالها الجوائز العينية على الفائزين وفقره فلكورية وتراثيه.

كما اشتملت العروض على اناشيد دينيه للفرقة الهاشمية، واختتمت بوصلة غنائية وطنية لفرقة اللوزيين.

إلى ذلك واصل البازار الخيري للجمعيات والأسر المنتجة استقباله الجمهور، فيما تواصلت بطولتا كرة الطاولة والشطرنج في الأندية والمراكز الشبابية.