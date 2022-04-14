“إيلون ماسك” أكبر مساهم في شركة تويتر يعترف ان تويتر لم يشكل منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم

البطريركية الأرثوذكسية بالقدس ترفض التقيد باوامر الاحتلال القاضية بتقليص أعداد المصلين في سبت النور بكنيسة القيامة
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جرينتش+2 11:59
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