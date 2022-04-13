مُعمّرة امريكية تؤكد ان الاوساخ تسبب للانسان مناعة تُطيل الاعمار

كشفت جوزفين جيلنر، المتقاعدة الأمريكية البالغة من العمر 101 عام، أن الأوساخ سبب طول عمرها.

وبحسب ما نقله WSOC-TV، فإن جيلنر، قضت فترة طويلة لم تغسل فيها طعامها ويديها.

ولدت المعمرة في 9 أبريل 1921 في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها قضت جزءا من طفولتها في قرية إيطالية بالقرب من البندقية.

وقالت هذه السيدة إنها في ذلك الوقت لم تغسل الطعام واليدين. مضيفة: “عندما كنت أعيش في إيطاليا، كنا نأكل التراب باستمرار. كانت البطاطس متسخة وكذلك جميع الخضروات الأخرى. لم نرتد أحذية، كانت أيدينا متسخة. لقد طورنا مناعة ضد كل شيء”.

تعيش جوزفين جيلنر الآن في دار لرعاية المسنين في تاماكوا بولاية بنسلفانيا. وقال موظفو المؤسسة إنها واحدة من أكثر المقيمين نشاطا، وبالكاد يمكنهم مواكبة ذلك.