مُعمّرة امريكية تؤكد ان الاوساخ تسبب للانسان مناعة تُطيل الاعمار

حرب على الضفة.. استشهاد محامٍ ووقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وجنين والخليل
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