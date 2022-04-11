الجيش الروسي يدمر اربع منظومات دفاعية من طراز “إس-300” قدمتها امريكا “هدية ثمينة” للقوات الاوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير أربع منظومات دفاعية من طراز “إس-300” في دنيبروبتروفسك تم نقلها من إحدى الدول الأوروبية.

وافادت الوزارة أن صواريخ “كاليبر” أطلقها الجيش الروسي دمرت معدات لمنظومة “إس-300” مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا، وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية: قامت القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير معدات منظومة “إس-300” التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل إحدى الدول الأوروبية، وذلك بواسطة صواريخ “كاليبر” أطلقت من البحر، مضيفا أنه تم تدمير أربع قواعد إطلاق “إس-300” والقضاء على 25 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية وذلك بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع، أن الضربة الصاروخية الروسية التي نفذت من البحر أمس الأحد، دمرت 4 منصات إطلاق لمنظومة “اس-300” وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فردا من عناصر القوات الأوكرانية.

وأضاف كوناشينكوف قائلا: “استهدف الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 78 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مراكز قيادة، ورادار توجيه، وثلاثة مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى، وأربعة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى 58 معقلًا ومناطق تركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قائلا: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز “سوخوي-25″ في الجو بالقرب من قرية إيزيوم، بالإضافة إلى ذلك، تم اسقاط ثلاث طائرات دون طيار في مقاطعات بالاكليا، ومنطقة خاركوف”.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا أكدت، يوم الجمعة الماضي، أنها نقلت منظومة “إس-300” للدفاع الجوي لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين السابقين.

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناغي، أن بلاده ستتسلم 4 بطاريات “باتريوت” من الناتو، لتحل محل بطارية “إس-300” التي أرسلتها براتيسلافا لأوكرانيا.