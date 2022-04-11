"المجــــد" تعبر برزخاً بين قرنين، وتسافر في دنيا الكلمة المُلتزمة طوال ثمانية وعشرين عاماً.. بقلم: فهــد الريمــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 05:02
إربد: الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني