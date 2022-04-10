توقيف متهمَين بالاعتداء على عامل توصيل في إربد

أسندت النيابة العامة تهمتي السلب وحيازة سلاح ناري غير مرخص لثلاثة أشخاص، متهمين بالاعتداء على عامل توصيل لدى إحدى الشركات الخاصة في مدينة إربد.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنه تم قيد قضية تحقيقية لدى مدعي عام لواء الطيبة وموضوعها التعدي على عامل توصيل لدى إحدى شركات التوصيل الخاصة من قبل ثلاثة أشخاص.

وأضافت أنه تم إسناد جرمي جناية السلب وفقا لأحكام المادة (402/1) من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤبدة، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وفقا لأحكام المادة (11/د) من قانون الأسلحة والذخائر.

وأكدت أنه تم استجواب اثنين من المشتكى عليهم وتوقيفهما لمدة 15 يوما، والتأكيد على جلب المشتكى عليه الثالث، حيث لا زال التحقيق جاريا.