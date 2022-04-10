تشكيلات جديدة في مركز مسارات للدراسات الاستراتيجة بنابلس

عقد مجلس الأمناء لمركز مسارات اجتماعًا استكماليًا انتخب فيه مجلسًا جديدًا للإدارة، وجدد عضوية مجلس الأمناء، مع إضافة أعضاءٍ جددٍ إلى المجلس.

وانتخب مجلس الأمناء، التزامًا بالتجديد الذي ينصّ عليه نظامه الأساسي، د. فيحاء عبد الهادي، رئيسةً للمجلس، خلفًا لـــ د. ممدوح العكر، ود. عبد الرزّاق التكريتي رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا لــ م. سعد عبد الهادي.

وعبد الهادي كاتبة، وشاعرة، وأكاديمية، وناشطة مجتمعية ونسوية، والمؤسِسة والمديرة العامة لمؤسسة “الرواة للدراسات والأبحاث”. أما التكريتي فهو أستاذ كرسي التاريخ العربي الحديث، ومؤسس ومدير مركز الدراسات العربية في جامعة هيوستن الأميركية.

كما ضمّ المجلس إلى عضويته ستة أعضاء جدد، وهم: د. نمر سلطاني، أستاذ الحقوق في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، ورئيس تحرير كتاب فلسطين للقانون الدولي، ومؤلف كتاب “القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي”؛ ود. مها نصار، أستاذة في كلية دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة أريزونا الأميركية، وهي متخصصة في التاريخ الثقافي والفكري للعالم العربي الحديث، ولها مجموعة من الكتب والأبحاث المنشورة؛ وأ. ربا مسروجي، سيدة أعمال وناشطة وطنية ومحاضرة جامعية؛ وأ. عندليب عدوان؛ ناشطة في مجال التنمية والمرأة والإعلام، ومؤسسة ومديرة مركز الإعلام المجتمعي؛ ود. رامي الشرافي، إعلامي وناشط مجتمعي، وعضو الأمانة العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ ود. عرين هواري، أكاديمية وناشطة نسوية وسياسية، وحاصلة على اللقب الثالث في دراسات الجندر من جامعة بئر السبع.

وتشكّل مجلس الإدارة الجديد من كل من: د. عبد الرزّاق التكريتي (رئيسًا)، وأ. د. صالح أبو أصبع، وأ. فتحي زيدان، وأ. ربا مسروجي، ود. رامي الشرافي، وأ. خليل شاهين (مدير البرامج)، وأ. هاني المصري (المدير العام).

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