تجدد الاشتباكات صباح اليوم الاحد لدي اقتحام جيش العدو جنين ويعبد لاعتقال خلية خططت لعملية داخل إسرائيل/ فيديو

تجددت صباح اليوم الأحد، الاشتباكات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين مسلحين، صباح اليوم الأحد، وذلك خلال عملية اقتحام قام بها عناصر من الوحدات الخاصة بالقرب من مدينة جنين.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال بأن وحدات خاصة قامت بعملية في منطقة جنين، حيث تمت مطاردة خلية قامت في ساعات متأخرة من الليل، بتخبئة أسلحة عند منطقة الجدار بمساره قرب أم الفحم وسالم، إذ تم ضبط الأسلحة فيما قام عناصر الخلية الفرار من المكان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلية للمقاومة في قضاء جنين، بزعم أن الخلية خططت لتنفيذ عملية مسلحة داخل الخط الأخضر.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، أن قوات من الجيش عاودت مداهمة منطقة جنين واقتحمت مخيم جنين وبلدة يعبد صباح اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات من مداهمة واقتحام المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش، ران كوخاف ، للإذاعة الإسرائيلية: “لقد طاردنا مجموعة من المسلحين بالقرب من الجدار، حيث فروا إلى منطقة جنين. وسنواصل القيام بعمليات لإحباط الإرهاب”.

ووفقا لمزاعم الاحتلال، “اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال نشاطها في منطقة جنية خلية مسلحة مؤلفة من 3 أشخاص، بينهم ناشط في حركة حماس، حيث خططت أفراد الخلية تنفيذ عملية مسلحة داخل إسرائيل”، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وشهدت يعبد مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، وتخلل ذلك اشتباك مسلح، حيث أصيب شاب بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان.

وشوهدت دوريات عسكرية للاحتلال وقوات من المشاة تقتحم البلدة من عدة مداخل، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات انتشرت قرب حاجز “دوثان” العسكري المقام على أراضي البلدة.

وأطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال، كما هاجم عشرات الشبان الجنود بالحجارة والزجاجات، فيما سمع أصوات قنابل وإطلاق نار كثيف بين الحين والأخرى.

وبحسب مصادر طبية، فإن حصيلة عدوان جيش الاحتلال على بلدة يعبد حنوب غرب جنين لغاية اللحظة : إصابة واحدة على الأقل لشاب في الخاصرة حالته مستقرة حاليا في مستشفى ابن سينا، واعتقال خمسة مواطنين، وعدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي، تجاه شاب اعترض قوة الاحتلال بإطلاق بالنار عليها.

واقتحمت قوات الإحتلال، منزل المواطن عبد فؤاد عمارنة ببلدة يعبد، واعتلت قناصته سطح المنزل.

كما اقتحمت، قوات الإحتلال منتزه ياسمينة الشام ببلدة يعبد جنوب غرب جنين، فيما اندلعت المواجهات مع الشبان الذين أشعلوا الاطارات المطاطية في البلدة.

وقد اعتقل جيش الاحتلال كلا من ميسان أبو شملة، وإسلام بدارنة، وساهر محمد ابو بكر، وعلي محمد سالم عمارنة من بلدة يعبد غرب جنين

ويأتي ذلك، استمرارا للعملية التي قامات بها قوات الاحتلال، صباح أمس السبت، في مخيم جنين في محاولة لاعتقال والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية “ديزنغوف” في تل أبيب.

وخلال الاقتحامات والمواجهات، استشهد الشاب أحمد السعدي البالغ من العمر 21 عاما، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين.

#عاجل | تكبيرات خلال اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد جنوبي غربي جنين pic.twitter.com/amlNnkGD9r — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2022

#شاهد| مصادر محلية: "قوات الاحتلال تعتقل المواطن أدهم محمد أبوبكر صاحب أحد المحلات التجارية وسط بلدة يعبد في #جنين بعد تحطيم محتويات محله وسرقة مبلغ مالي". pic.twitter.com/HHvPC1btlR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2022