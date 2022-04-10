إليسا تحتفل بالعودة لتطبيق “أنغامي” برقصة تثير السخرية/ فيديو

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بعودة أغانيها لتطبيق أنغامي للموسيقى، برقصة غريبة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وقد عبرت إليسا عن فرحتها بالعودة إلى تطبيق أنغامي للموسيقى بعد حوالي 3 أعوام من حذف أغنياتها من التطبيق، حيث كانت قد عبرت عن أسفها لهذا الحذف.

وشاركت إليسا عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستغرام، رقصة غريبة مع صديقين لها احتفالا بهذه العودة.

وظهرت إليسا في الفيديو وهي ترقص رقصة غريبة احتفالا بعودة أغانيها لأنغامي، الأمر الذي أثار سخرية واستهجان المتابعين منها.

جاءت رقصة إليسا فرحة بعودتها لتطبيق أنغامي بأغانيها المحذوفة مجددا، رقصة عفوية طفولية جدا، إلا أنها أثارت استغراب المتابعين.

فقد عبر البعض عن استغرابهم في سخرية، وتوجهوا الى إليسا باستفساراتهم حول ماهية هذه الرقصة التي استغربوها.

وقال البعض في تعليقاتهم: “ما اسم هذه الرقصة العجيبة؟”، “هل هذه الرقصة حقيقية أم أنها اختراعك يا فنانة”، “عدت الفيديو أكثر من مرة لكي أشاهد هذه الرقصة الغريبة والمضحكة للغاية”.

بينما عبر البعض من استيائهم بسبب رقصة إليسا، ظناً منهم أنها غير متمكنة في أداء رقصتها بشكل سليم وكتبوا: ” المؤسف جدا حال فنانينا العرب، أنهم لا يحبون إتقان أي شيء، لا رقص ولا لغة ولا بيانو ولا عزف، على الرغم من كونهم يمتلكون إمكانيات كبيرة لكل هذه الأشياء، ولكن الفنانات يتنافسن طيلة الوقت في نفخ الشفاه ولبس الفساتين وشراء الحقائب والأحذية، لذلك يظهرن بمثل هذه المظاهر الغريبة”.

وكانت إليسا قد عبرت في 2019 عن حزنها الشديد لحذف محتوى أغانيها بالكامل من على تطبيق أنغامي للموسيقى، بسبب الشركة المنتجة.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر كاتبة: “كما لاحظ غالبيتكم، الأغاني الخاصة بي لم تعد موجودة بعد الآن على تطبيق أنغامي، لكن هذا قرار شركة روتانا وأنا أحترم ذلك، جميع أغانيّ الآن على تطبيق ديزر”.

وكان قد تم حذف كل أغاني إليسا من أنغامي، بعد تجاوزها نسبة استماع تقدر بنحو 500 مليون مرة، مما أدى إلى حالة من الاستياء بين متابعيها في ذلك الوقت.

بعد حذف أغانيها بعامين، وتحديدا العام الماضي 2021 قررت إليسا العودة لتطبيق أنغامي بصورة خاصة بها بعيداً عن الأغاني، وبتجربة إنسانية جديدة عبر بودكاست أنغامي الذي روت فيه تجاربها الحياتية والشخصية وشاركتها مع محبيها من خلال خاصية التدوين الصوتي.

وانطلق بودكاست إليسا يوم الأربعاء 10 شباط/ فبراير 2021، حصريا على أنغامي، وتضمّن 12 حلقة تم بثها على مدار كل أربعاء حلقة واحدة.

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