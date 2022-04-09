جيوبوليتكال.. لهذه الاسباب يحظى بوتين بشعبية واسعة لدى الشعوب العربية

الملك يغادر إلى ألمانيا غدا الأحد في زيارة طويلة لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في مستشفياتها
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جرينتش+2 05:32
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