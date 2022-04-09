“المجد” تعزي برحيل احد ابرز الكُتّاب فيها، الزميل الفلسطيني التقدمي شاكر فريد حسن، إثر أزمة قلبية مفاجئة

نعى الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية فرع مصمص في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، الرفيق الكاتب والأديب شاكر فريد حسن، الذي توفي، صباح امس الجمعة، عن عمر يناهز 62 عامًا، إثر تعرّضه لأزمة قلبية حادّة.

وذكر أنّ الرفيق شاكر حسن كان أحد الكتّاب المخلصين لصحيفة “الاتحاد”، إذ دأب على الكتابة في أعدادها بشكل أسبوعي منذ عقود. فيما عمل مراسلًا للصحيفة حتى تفرغه للعمل الثقافي والكتابة.

كما كان عضوًا في لجنة احياء تراث الشاعر راشد حسين، وعضوًا في اتحاد الأدباء والكتاب الفلسطينيين برئاسة الشاعر المرحوم سميح القاسم.

وقد اقيمت جنازته بعد صلاة عصر امس الجمعة، في مسجد قرية مصمص، ومن ثم الى مثواه الأخير.

أسرة “المجد”، التي فجعها نبأ رحيل هذا الزميل الكريم، تتقدم من أسرته المكلومة والحزب الشيوعي بأحر التعازي، وتضرع الى المولى عز وحل ان يتغمد هذا الفقيد الغالي، الذي إعتاد ارسال مقالاته الى “المجد”، بواسع رحمته ورضوانه.

إنا لله وإنا اليه راجعون