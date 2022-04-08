مؤسسة الغذاء تؤكد سلامة شوكولاتة كيندر في سوقنا المحلية

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن منتج شوكولاتة بيض (كيندر سربرايز) المتداول في الأسواق المحلية لا يستورد من منشأ بلجيكي، وهو مختلف عن المنتج الذي تم سحبه في عدة دول لاحتمالية ارتباطه بالسالمونيلا.

وأضاف مهيدات، وفق بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الجمعة، أن المؤسسة تحرت عن المُنتج في السوق الأردني وكذلك مستوردي المُنتج للتأكد من خلو السوق منه، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات من المنتج من منشأ آخر احترازيًا وتبين خلوه من السالمونيلا.

ولفت إلى أنه في مثل هذه الحالات يتم إخطار الدول التي تم وصول المنتج إليها عبر نظام الاخطار العالمي (RASFF).

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الالكتروني [email protected]، والواتس آب على الرقم (0795632000).

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