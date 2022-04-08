إنقسام الائتلاف الالماني الحاكم جراء إقدام المستشار شولتز على منع تصدير دبابات ألمانية إلى أوكرانيا

واشنطن: أفاد موقع “بوليتيكو” الأمريكي ببروز خلافات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن خطط تصدير 100 دبابة من طراز “ماردر” إلى حكومة أوكرانيا على خلفية العملية الروسية في أراضي هذا البلد.

ونقل الموقع، في تقرير نشره يوم الجمعة، عن أربعة أشخاص مطلعين على الوضع قولهم إن المستشار الألماني أولاف شولتز يعرقل الموافقة على هذه الخطة، مضيفين أن هذا الموقف يستدعي خيبة أمل بعض الشركاء في ائتلافه الحاكم.

وذكرت مصادر الموقع أن شولتز يسعى لتنسيق موقف مشترك بين الشركاء الغربيين قبل المضي قدما في تصدير دبابات إلى كييف، خاصة وأن هذه ستكون المرة الأولى التي يسلم فيها حليف غربي أسلحة ثقيلة تتطلب صيانة وتسليحا وتدريبا ملموسا إلى الجيش الأوكراني، ما سيعد “مؤشرا على حصول تغير مهم” في موقف الغرب.

ولفت الموقع إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أعلن امس الخميس، أن الدعم العسكري الذي تقدمه برلين إلى كييف ليس كافيا، وقال: “يبدو أن ألمانيا تستطيع فعل المزيد نظرا لحجم احتياطياتها وقدراتها، وما يقلقني أكثر من أي شيء آخر هو طول الإجراءات وصنع القرارات في برلين”.

وأكد الموقع أن طلب حكومة كييف إمدادها بدبابات أثار جدلا في أوروبا، مشيرا إلى ورود تقارير عن تسليم جمهورية التشيك إلى الحكومة الأوكرانية دبابات سوفيتية الصنع معروفة لقواتها.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس قد صرحت مؤخرا بأن النزاع في أوكرانيا دخل مرحلة جديدة متمثلة بـ”هجوم روسي أكثر تركيزا”، مضيفة أن وزراء خارجية دول الناتو اتفقوا على تقديم “معدات عسكرية حديثة وأثقل” إلى كييف.