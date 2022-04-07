مصرع اسرائيليين وسقوط 8 جرحى على الأقل في عملية إطلاق نار نفذها مسلح مساء اليوم الخميس في مطعم بقلب تل أبيب

أفادت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون عن نجمة داوود الحمراء في إسرائيل، مساء اليوم الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة 8 أشخاص على الأقل في عملية إطلاق نار أحدهم في حالة حرجة في شارع ديزنغوف في تل أبيب وفي مواقع أخرى بشكل متواز، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت يجري مشاورات أمنية والشرطة تحذر المواطنون من الخروج إلى الشوارع.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، إن “الوضع لم يتم السيطرة عليه بعد” وبحسب العناصر الأولى التي كشفت عنها الشرطة، “فتح المسلح النار على مقهى في شارع ديزنغوف في تل أبيب، وانتشرت قوات أمنية مهمة للبحث عن المشتبه به”.

وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، يجتمع مع القيادات الأمنية في مقر الوزارة في تل أبيب

وقال المتحدث باسم نجمة داوود :” مقتل اثنين وإصابة أكثر من 8 آخرين في حالة حرجة، وآخر في حالة خطيرة، وثلاثة جرحى في حالة متوسطة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى ايخيلوف في تل أبيب”

وقال مدير نجمة داود الحمراء عبر هيئة البث الإسرئايلي”كان” “هناك ستة جرحى أحدهم في وضع حرج”، علما أن الهجوم لا يزال مستمرا في شارع ديزنغوف بوسط تل ابيب، والشرطة تحقق في حيثيات الحادث.

ومن جهتها أوضحت القناة الـ(13) العبرية، أنّ العملية نفذت في 5 مناطق متفرقة في تل أبيب والمنفذ حتى الآن يتنقل.

وشددت، أنّ منفذ العملية فتح النار من رشاش على اسرائيليين كانوا في مقهى بشارع ديزنكوف وفر من المكان، وتم ملاحقته من الشرطة الى أحد البنايات وحتى الان لم ترد تفاصيل عن وضعه.

وتشارك طائرات الاحتلال في البحث عن منفذي العملية.

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