ارتفاع حصيلة قتلى العدو في عملية تل أبيب الباسلة إلى ثلاثة، وبقاء سبعة جرحى في المستشفيات ثلاثة منهم بحالة خطيرة
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جرينتش+2 05:31
مصرع اسرائيليين وسقوط 8 جرحى على الأقل في عملية إطلاق نار نفذها مسلح مساء اليوم الخميس في مطعم بقلب تل أبيب
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