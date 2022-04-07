جراء تسرب الغاز.. 6 أصابات بحريق محل حلويات في عمان

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان، اليوم الخميس، مع حريق شب داخل أحد محلات الحلويات بمنطقة جبل الحسين نتج عنه اصابة ستة اشخاص بضيق في التنفس وحروق في مختلف انحاء الجسم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره الى باقي المحال المجاورة، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن سبب الحريق ناتج عن تسرب غاز داخل المحل.

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