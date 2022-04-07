اربع وفيات و561 حادثاً مرورياً خلال الـ 24 ساعة الماضية

اعلنت إدارة السير إنه قد تم التعامل مع 561 حادثاً مرورياً خلال الساعات الـ24 الماضية، نتج عنها وفاة 3 أشخاص.

بدورها، قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم ضبط باص قام بتحميل 31 طالبا من المرحلة الابتدائية، بالقرب من إشارة طارق، معرضاً حياة الأطفال لخطر محقق وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

وأضافت عبر أثير الأمن العام، أن وفاة وإصابتين سجلت بسبب تدهور مركبة على طريق البحر الميت.

وأشارت الإدارات المرورية إلى التعامل مع العديد من الحوادث المرورية، بسبب تجاوز السرعات المقررة بالرغم الظروف الجوية المغبرة التى كانت سائدة بالأمس.