رغم دوام الحب.. انفصال سلاف فواخرجي عن زوجها وائل رمضان

أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، الفنانة السورية سلاف فواخرجي إنفصالها بشكل رسمي عن زوجها الفنان وائل رمضان بعد زواج دام لمدة 23 عاماً، حيث نشرت الخبر على صفحتها الشخصية والرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستقرام.

جاء إعلان خبر الإنفصال بين سلاف وزوجها بدون إعلان أي أسباب، بل اكتفت الفنانة سُلاف بنشر صورة تجمعها هي وزوجها، وكتبت كلمات مؤثرة تدل على استمرار الحب بينهما بالرغم من حالة الانفصال، وإن هناك إحتراما متبادلا سوف يظل من جانبها إلى طليقا، حيث قالت معلقة : ” أقرأ في تصريف كلمة الفِصام … انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ : اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ : اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع.

وأكملت حديثها قائلة : ” وأنا كتلك العروة انقطع… وظهري ينصدع… وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل … وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً … وأنا الآن أعيش ذلك الفِصام.. أمامك أيها النبيل، وبعد الفِصام … فطام … كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً … ننفطم عمّن نحب … كما أنفَطِم عنك الآن … وقلبي كما يُقال ينخلع … ليس بيدك وليس بيدي … إنما هو القدر يرسم حيواتنا ويختار لنا ما ليس نحب، لسبب ما، أو حكمة ربما وألم في القلب على الأكيد.

“لم أكن جديرة بك كما يكفي.. أقسم أنني قد حاولت.. وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب… وكنتُ طفلة تحبو أمام جبل مهما حاولتْ … لن تصل الى قمتك”.

“كنتَ وستبقى رجلاً في عيني، وأمام الله والبشر … رجلُ … والرجالُ قليل، سنداً لي إن ملت … ورحمةً لي إن ظُلمت … ويدك الحانية أول من تنتشلني إن وقعتْ … وكعادتك لن تدعني أحتاجك … لأني مذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائي … وفي ضعفي وفي فرحي، سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء “.

واختتمت حديثها قائلة : ” البداياتُ أخلاق … والنهاياتُ أخلاق، وكنتَ بداية .. وليس لكَ في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية … وإن ابتعدنا … لا يمكن أن ننفصل … ولو انفصلنا، وائل … صديقي … أبو الحمزة وعلي … شكرا لك إلى يوم الدين … وأحبك إلى أبد الآبدين”.

تعليقات المتابعين على خبر الانفصال

وقد تلقى المتابعون ومحبو النجمة السورية خبر انفصالها بدهشة كبيرة واستغراب بسبب ما تناولته الأخبار في الفترة الأخيرة، أنها على علاقة جيدة بزوجها وحياتها الأسرية مستقرة، ويذكر أن الزوجين انفصلا عن بعضهما سابقاً قبل 18 عاما بعد عامين ونصف من الزواج، ولكنهما عادا مع بعضهما مرة أخرى، ليعلنا الآن انفصالهما مرة أخرى بعد مرور سنوات طويلة.

وقد حققت الفنانة السورية سلاف فواخرجي نجاحا كبيرا خلال عرض أخر أعمالها الدرامية، وهو مسلسل “مع وقف التنفيذ” للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي، حيث شهد إشادات واسعة بأدائها الرائع والمميز والمتقن، بحسب رأي المتابعين.