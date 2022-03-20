وفاة سبعيني أثناء السباحة بحمامات الشونة المعدنية

توفي شخص سبعيني مساء امس السبت، أثناء ممارسته السباحة في منتجع حمامات الشونة الشمالية المعدنية.

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل، الدكتور إحسان مطالقة لـ(بترا)، إن المتوفى ويبلغ من العمر 77 عاماً، جرى إسعافه إلى قسم الاسعاف والطوارئ إلا أنه وصل متوفياً.

وبين أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة، فيما تُحقق الأجهزة الأمنية في ملابسات الحادثة.

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