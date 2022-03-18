الأرصاد الجوية: استمرار الشعور بالبرودة لنهاية الأسبوع المقبل

تشير التحليلات في دائرة الارصاد الجوية الى استمرار تدفق الهواء البارد باتجاه المملكة والقادم من شرق اوروبا عبر تركيا واصلا الى الحوض الشرقي من البحر المتوسط.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، ان درجات الحرارة ستبقى خلال الاسبوع المقبل في مختلف مناطق المملكة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت، وقد تنخفض الحرارة مع منتصف الاسبوع دون معدلاتها بحوالي 8 درجات.

وأضاف، ان الشعور بالبرودة سيستمر اليوم وخلال الاسبوع المقبل يتخلله تساقط للأمطار في اوقات متفرقة خاصة وان المملكة ستكون اعتباراً من يوم الاثنين في حالة اضطراب في الغلاف الجوي والتي يتوقع ان تستمر لنهاية الاسبوع المقبل.

واشار ال خطاب إلى أن هناك مؤشرات أولية وهي ضمن المتابعة اول بأول، حيث من المتوقع ان نشهد الاربعاء المقبل زخات من المطر، ونتيجة البرودة العالية في كافة طبقات الجو قد تسقط زخات مطرية تكون احيانا فوق الجبال العالية ممزوجة بالثلج.