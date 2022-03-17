حركة حماس تنعى والد القائد المظفر محمد الضيف

غزة- نعت حركة المقاومة الاسلامية حماس الحاج دياب المصري “الضيف”، والد القائد العام لكتائب القسامن محمد الضيف “أبو خالد” الذي توفي في محافظة خان يونس.

ودعت حماس الى المشاركة في تشييع جثمانه ظهر اليوم الخميس في المسجد الكبير وسط خان يونس.

وقالت في بيان لها:”بقلوب مؤمنة بالله وقدره ننعى إلى شعبنا وأمتنا رجلًا صابرًا معطاءً من رجالات فلسطين، والدًا عزيزًا وأبًا لرمز المقاومة على أرض فلسطين الحاج دياب المصري (الضيف) والد الأخ القائد محمد الضيف أبو خالد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام”.

قد ونعى رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية الفقيد قائلا:”أتقدم باسمي وباسم قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس وأُطرها وكوادرها وأبنائها في الداخل والخارج بأحر التعازي إلى المجاهد أبو خالد الضيف وعائلته الكريمة بالتعزية الحارة بهذا المصاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويُلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء”.

“المجد” تعزي القائد المظفر “ابا خالد” برحيل والده الكريم.. انا لله وانا اليه راحعون.