جنرال أمريكي: ما يقلقنا ان ايران تمتلك 3000 صاروخ باليستي ومجاميع مُسيّران هجومية تستطيع الوصول الى تل أبيب

الجنرال الامريكي يعرب عن مخاوفة من تطور ترسانة الصواريخ البالستية الايرانية وكفائتها ودقتها

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، مساء امس الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن ايران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وأن جزءا منها يمكن أن يصل إلى مدينة تل أبيب وسط اسرائيل.

واشار ماكنزي، الذي ينهي مهام منصبه هذه الأيام، إلى أن الصواريخ الايرانية لا يمكنها الوصول الى اوروبا، لكنه لفت أنه في الخمس الى سبع السنوات الأخيرة اشتثمرت ايران موارد كثيرة في برنامج صواريخها لزيادة مدى الصواريخ وزياة دقتها. وقال :”رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الامريكية في عين الاسد في العراق في كانون ثاني/يناير 2020 (بعد اغتيال سليماني)، في حينه اصابت الصواريخ بدقة عشرات من الامتار فقط”.

وأضاف ماكنزي إن ايران تما زالت تشكل التهديد الأكبر على المصالح الأمريكية وعلى أمن الشرق الأوسط . وقال “القدرات البالستية الايرانية تشكل تهديدا وجوديا على أمن كل دولة في المنطقة، بما يشمل شركاءنا القريبين”.

وشدد الجنرال الأمريكي أمام أعضاء الكونغرش على أن ايران ضاعفت مؤخرا هجماتها ضد السعودية ودولة الامارات عن طريق الحوثيين في اليمن، وأشاد ايضا بدخول إسرائيل الى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الامريكية.

وبشأن الاتفاق النووي مع ايران قال ماكنزي إن سياسة الولايات المتحدة هي بأن لا تمتلك ايران سلاحا نوويا. وأشار إلى أن العودة الى الاتفاق هي من الممكن ان لا يكون خطوة مثالية، لكن الاتفاق هام من إجل الوصول الى الهدف”.

وقال: “على المستوى العسكري مخاوفي ليست من امتلاك ايران قدرات نووية، بل من ارتفاع عدد وكفاءة الصواريخ البالستية ومسيراتهم الهجومية التي تقلقنا جدا”.

وتابع: “هدفنا كان ردع ايران من تنفيذ هجمات واسعة وقد حققنا نجاحات، لكن هذا لم يكن كاملا، فايران ارتدعت عن تنفيذ هجمات مباشرة ضدنا،و لكن لا يمكنني المعرفة بشأن مشاريعها في المستقبل”.