في عيد "المساخر".. اختراق ايراني للحاسوب الشخصي لرئيس الموساد وزوجته في "أكبر هجوم سيبراني تتعرض له إسرائيل"
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جرينتش+2 01:07
جنرال أمريكي: ما يقلقنا ان ايران تمتلك 3000 صاروخ باليستي ومجاميع مُسيّران هجومية تستطيع الوصول الى تل أبيب
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