في عيد "المساخر".. اختراق ايراني للحاسوب الشخصي لرئيس الموساد وزوجته في "أكبر هجوم سيبراني تتعرض له إسرائيل"
أهم العناوين
جرينتش+2 01:07
بوتين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل بنجاح، وخطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان ما زالت تثبت فعاليتها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني