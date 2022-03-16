في عيد "المساخر".. اختراق ايراني للحاسوب الشخصي لرئيس الموساد وزوجته في "أكبر هجوم سيبراني تتعرض له إسرائيل"
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جرينتش+2 01:07
النخالة العاروري يبحثان وسائل تصاعد المقاومة في القدس والضفة
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