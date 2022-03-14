السفير الأمريكي في عمان يطلب من الاعلام الاردني تقليل نشر اخبار وكالتي روسيا اليوم وسبوتنيك/ فيديو

طلب السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر، في ختام مقابلة أجرتها معه قناة رؤيا، “تقليل بث اخبار وكالتي روسيا اليوم وسبوتنك على شاشة رؤيا”، ليرد عليها مقدم برنامج نبض البلد “نحن نعتمد جميع وجهات النظر”.

وقال السفير الأمريكي في نهاية المقابلة التي تناولت العلاقات الأردنية-الأمريكية: “سأكون سعيدا للغاية برؤية مشاركة أقل على قناتكم لروسيا اليوم وسبوتنيك ولكن على الرغم من ذلك، إنه شرف عظيم أن أتواجد معكم”

وأكد السفير الأمريكي لدى عمان هنري ووستر، أن الحديث عن وجود دور للولايات المتحدة في دفع الأردن نحو توقيع “اتفاق النوايا”، عار عن الصحة، وأن بلاده حريصة على ازدهار الأردن ونموّه وتحقيق أمنه المائي.

جاء ذلك في حوار أجراه الزميل محمد الخالدي مع السفير الأمريكي ضمن برنامج “نبض البلد”، تطرق خلاله إلى العديد من القضايا المحلية والعربية والعالمية.

وجدد ووستر تأكيده على أن مصلحة الولايات المتحدة تكمن في وجود آفاق سياسية للشعب الفلسطيني، وأن الإدارة الأمريكية تحافظ على دعم حل الدولتين.

وقال إن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، كانا صريحين وواضحين في تصريحاتهما حول الضرر الذي يسببه النشاط الاستيطاني في عملية السلام وآفاق حل الدولتين.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية ودور الولايات المتحدة في تشجيع أوكرانيا على خوض الحرب، أوضح السفير الأمريكي أن “الحرب اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه من الخطأ زج أمريكا في الحرب، خاصة أن أوكرانيا لم تبدأ الحرب ولم تشكل تهديدا وشيكا أو مباشرا على روسيا، وكل ذلك ما هو إلا دعاية روسية”.

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