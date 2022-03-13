روسيا لا تستبعد عقد لقاء بين بوتن وزيلينسكي شريطة أن تكون واضحة ومحددة اجندة المناقشة والنتائج المتوخاة

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأحد، أن احتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي والأوكراني وارد جدا.

وقال بيسكوف: “لا أحد يستثني احتمال عقد لقاء مباشر بين بوتن وزيلينسكي إلا أنه من الضروري قبل ذلك أن يكون واضحا ومحددا ما الذي سيتم مناقشته بين الزعيمين وما هي النتائج التي يمكن التوصل إليها؟”

ورفض بيسكوف الإفصاح أو التعليق بشأن ما تم التوصل إليه حتى الآن بين الوفدين الروسي والأوكراني المنخرطين في مفاوضات، حيث اكتفى السبت بالقول إن المفاوضات مستمرة ولم تنقطع وهي تجري الآن بواسطة تقنية الفيديو.

وقالت وكالة الأنباء الروسية (تاس) نقلا عن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: “نسعى جاهدين لتنظيم قمة بين الرئيسين”.

وأضاف تشاوش أوغلو: “بالمبدأ، لا يعارض بوتن هذه الفكرة وهو ما أعرب عنه للرئيس التركي خلال مباحثاتهما الهاتفية.. أما الجانب الأوكراني فهو موافق على الفكرة تماما”.

ومن جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للصحفيين، الأحد، إن تركيا طلبت من روسيا المساعدة على إجلاء رعاياها من مدينة ماريوبول المحاصرة في أوكرانيا.

تقدم جدي في المفاوضات بالمجالين العسكري والإنساني

وعلى صعيد متصل، أكد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا تحديدا في المجالين العسكري والإنساني.

وفي مقابلة أجرتها معه RT، أشار سلوتسكي، وهو عضو في الوفد الروسي إلى المفاوضات، إلى أن التقدم المذكور قد يؤدي إلى موقف واحد للتوقيع على وثائق ثنائية سيكون لها “دور مهم في تسوية الأزمة القائمة”.

وذكر الدبلوماسي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت ضرورية، نظرا لأنه كان التخطيط يجري في كييف للهجوم على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس وهذا الأمر يهدد الأمن القومي الروسي.

وتابع: أن الدول الغربية ترى أنه من غير مصلحتها أن تكون روسيا قوية، واستخدم الغرب أوكرانيا لتشويه صورة روسيا عالميا، لكنه لم يفلح في ذلك، معربا عن ثقته بأن تخرج روسيا من هذه التجربة منتصرة محمية من التهديدات التي تواجهها.

وشدد سلوتسكي على أنه كان هناك في أوكرانيا أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا، اعترفت كييف بوجودها، مضيفا أن الهدف من هذه المختبرات تمثل في “صناعة أسلحة بيولوجية وتجربتها على الشعب السلافي”.

وفي تناوله لسير العملية الروسية في أوكرانيا، قال سلوتسكي إن “القوميين المتطرفين والنازيين يستخدمون المسنين والأطفال دروعا بشرية”.

هذا وأكد عضو الوفد الروسي سعي موسكو إلى حل الأزمة الراهنة، مضيفا أن “مصيرنا أن نبقى جيرانا مع أوكرانيا وعلينا العيش بحسن جوار”.