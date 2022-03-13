“الصحة” تُسجل 77 وفاة و25502 إصابة كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح مجموع الوفيات 13959 والاصابات 1,680,179
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جرينتش+2 10:41
تضارب الانباء حول هجوم صاروخي من خارج حدود العراق على أربيل.. فهل إستهدف القنصلية الأمريكية أم قاعدة للموساد ؟
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